14 августа: почему православные в этот день молятся Кресту

14 августа Православная церковь отмечает День Креста. Наставления священника

14 августа православные отмечают Изнесение Древ Креста, начало Успенского поста. Отец Андрей (Сапунов) в авторской программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ рассказывает о духовном значении праздника, важности общей молитвы и подготовке к посту.

Читайте: День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)

Уточнения

Животворя́щий Кре́ст (греч. ὁ ζῳοποιὸς σταυρός), также И́стинный Крест, или Крест Госпо́день, и Животворя́щее Дре́во — крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос. Является одним из орудий Страстей Христовых и относится к главным христианским реликвиям.

