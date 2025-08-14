Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

14 августа: почему православные в этот день молятся Кресту

14 августа Православная церковь отмечает День Креста. Наставления священника
14 августа православные отмечают Изнесение Древ Креста, начало Успенского поста. Отец Андрей (Сапунов) в авторской программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ рассказывает о духовном значении праздника, важности общей молитвы и подготовке к посту.

Читайте: День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)

Животворя́щий Кре́ст (греч. ὁ ζῳοποιὸς σταυρός), также И́стинный Крест, или Крест Госпо́день, и Животворя́щее Дре́во — крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос. Является одним из орудий Страстей Христовых и относится к главным христианским реликвиям.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
