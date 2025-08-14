14 августа: почему православные в этот день молятся Кресту

14 августа православные отмечают Изнесение Древ Креста, начало Успенского поста. Отец Андрей (Сапунов) в авторской программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ рассказывает о духовном значении праздника, важности общей молитвы и подготовке к посту.
Читайте: День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.