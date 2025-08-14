Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

800 рублей за привычку: где нельзя кататься на велосипеде, даже если хочется

Юрист Салкин: велосипедистов старше 16 лет могут оштрафовать за езду по тротуару
Велосипедистам напомнили: за езду по тротуару можно получить штраф — если вам больше 16 лет и рядом есть велодорожка или можно ехать по краю проезжей части. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS. ru.

Штраф — 800 рублей. Исключение — если край дороги занят, например, машинами на парковке. В таком случае движение по тротуару допустимо.

Детям до 14 лет кататься по тротуару разрешено. А подростков от 14 до 16 лет за нарушение не накажут — они ещё не достигли возраста административной ответственности.

Напомним, в первом полугодии число аварий с участием СИМ — самокатов, моноколёс и велосипедов — сократилось. Но при этом число погибших, увы, выросло почти на 10 процентов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
