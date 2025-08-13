Работа или унитаз: как офисный перерыв может закончиться выговором

Юрист Остапенко: сотрудника могут уволить за длительные походы в туалет без уважительной причины

Россиянам напомнили: за частые и долгие походы в туалет на работе можно лишиться премии или даже остаться без работы. Об этом рассказал юрист Ярослав Остапенко в интервью "Абзацу".

Сам поход — не нарушение. Но если из-за этого сотрудник не выполняет свои задачи, работодатель вправе применить меры. Сначала — замечание или выговор. Если в правилах компании указано, премию могут урезать.

Если человек отсутствует больше четырёх часов подряд — это уже прогул. И в таком случае возможное увольнение.

Остапенко уточнил: работодатель обязан зафиксировать отсутствие и выслушать объяснение. Если причина уважительная — например, отравление или плохое самочувствие — стоит сразу сообщить начальству.

Юрист Михаил Салкин добавил: за курение в неположенном месте тоже могут наказать. Перекуры в рабочее время не оплачиваются, если это не прописано в трудовом договоре.

