Орбан против Киева и Брюсселя: премьер заявил о грани национальной катастрофы

Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к обнищанию Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может привести страну к бедности. В интервью порталу Patriota он подчеркнул: если Украина станет членом ЕС, Венгрии грозит упадок, особенно в сельском хозяйстве. По его словам, венгерские фермеры не выдержат конкуренции, а люди — могут остаться без работы.

Орбан напомнил, что Венгрия и так направляет крупные средства в бюджеты ЕС и НАТО. А если придётся делиться ресурсами ещё и с Украиной — страна попросту обнищает. Поэтому, как сказал премьер, членства Украины в Евросоюзе нужно избежать "любой ценой".

Кроме того, Орбан раскритиковал лидеров ЕС за слабую позицию в преддверии встречи Путина и Трампа. По его мнению, Европа теряет влияние и должна действовать смелее.

