Вашингтон намекает Киеву: на встрече в Аляске сюрпризов не потерпят

Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
США просят Украину трезво оценить свою военную силу — перед встречей Путина и Трампа, которая пройдёт 15 августа на Аляске. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, Вашингтон хочет, чтобы Киев "реалистично посмотрел", на что способен с текущими ресурсами. Это связано с тем, что Украина остаётся одной из главных тем повестки предстоящего саммита.

Ранее бывший американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что США могут устроить дипломатическую интригу — пригласить Владимира Зеленского на переговоры тайно. Пока официально эту информацию не подтвердили.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
