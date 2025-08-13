Обратной дороги нет: Журова поставила крест на возвращении переехавших спортсменов

Журова: спортсменам, сменившим гражданство, невозможно вернуться в сборную России

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спортсмены, сменившие гражданство, больше не смогут вернуться в Россию. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. В интервью РИА Новости она пояснила: международные федерации установят для таких атлетов карантин, и вернуться в спорт будет почти невозможно.

Журова подчеркнула — уезжали в основном те, кто не выдерживал конкуренции. По её словам, это не были сильнейшие спортсмены.

Ранее бойца ММА Джеффа Монсона тоже спросили о смене гражданства российскими атлетами. Он назвал таких людей предателями.

Напомним, после февраля 2022 года большинство международных федераций отстранили россиян от участия в турнирах. Некоторые смогли выступать под нейтральным флагом, а часть — уехала и теперь представляет другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.