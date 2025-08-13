Шторки на присосках в автомобиле — теперь вне закона: за иранский стиль предлагают штраф

SHOT: в России предложили штраф до 15 тысяч рублей за иранскую тонировку

В России могут ввести штрафы за так называемую "иранскую тонировку". Речь о рулонных шторках на присосках, которые легко прикрепить к стеклу и так же быстро снять при остановке ГИБДД. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Национальный автомобильный союз предлагает штрафовать водителей за такие шторки на 5 тысяч рублей. А если нарушитель попадётся повторно — уже на 15 тысяч. Глава союза Антон Шапарин объясняет: такие самодельные тонировки ухудшают обзор и повышают риск аварий. Письмо с инициативой уже отправили в МВД.

Ранее в Госдуму внесли другой законопроект — об отмене штрафов за обычную заводскую тонировку. Его авторы считают, что тёмные стёкла защищают от жары, солнца и краж. Но в правительстве эту идею не поддержали.

