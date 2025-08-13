Сколько заплатят по-новому: с 1 сентября меняется расчёт средней зарплаты

С 1 сентября в России меняются правила расчёта средней зарплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, теперь в расчёт включат не только премии, но и другие денежные поощрения.
Для выходного пособия вводится отдельная формула: средний дневной заработок умножают на среднее число рабочих дней в месяце. А для тех, кто работает по суммированному учёту времени, расчет другой — используют средний часовой заработок и умножают на число рабочих часов.
Остальные правила остаются прежними. Например, отпускные по-прежнему считают по формуле: зарплата за год делится на 12 и на 29,3 — это среднее количество календарных дней в месяце.
Эти изменения будут действовать до сентября 2031 года. Кроме того, в июне Владимир Путин подписал закон, который ограничивает снижение премий за дисциплинарные нарушения. Теперь работодатель может уменьшить премию только за период взыскания, и не более чем на 20% от зарплаты в месяц.
