Пакистан не успел взлететь: С-400 показал, на что способен в реальном бою

С-400 стали переломным фактором в войне Индии и Пакистана — командующий ВВС
1:13
Правда ТВ

В Индии заявили, что российские С-400 сыграли ключевую роль в конфликте с Пакистаном. Об этом сообщил глава ВВС страны Амар Прит Сингх в интервью изданию Military Watch Magazine. По его словам, системы ПВО не подпустили пакистанскую авиацию на расстояние удара. Более того, они сбили пять истребителей. Один из самолетов уничтожен с расстояния 300 километров — это рекорд для систем "земля — воздух", уточнил Сингх.

Он считает, что именно С-400 помогли изменить ход конфликта. В Индии их называют "переломным моментом". Напряжение между странами обострилось весной — после теракта в Джамму и Кашмире. Дело дошло до боестолкновений. В ночь на 7 мая произошёл один из крупнейших воздушных боёв последних лет — в нём участвовали 125 истребителей. Позже Дональд Трамп заявил, что США помогли добиться прекращения огня.

Теперь Индия рассматривает возможность закупить истребители Су-57 и новейшие российские С-500 — несмотря на угрозы санкций.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
