Американские чиновники с удивлением, но и с радостью восприняли согласие Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом — и не где-нибудь, а прямо на Аляске. Об этом сообщает CNN. Ранее Путин предлагал провести встречу в ОАЭ, но в Вашингтоне надеялись избежать новой поездки на Ближний Восток — после недавнего визита Трампа туда.
О самой встрече Трамп объявил ещё 8 августа. Саммит пройдёт 15 августа в Анкоридже. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила: переговоры состоятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. По её словам, одна из главных тем — шаги по урегулированию конфликта на Украине.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже назвал встречу дипломатическим прорывом. Он добавил, что в Белом доме возлагают на переговоры большие надежды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.