Путин летит в логово Трампа: США не верят своему счастью

Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американские чиновники с удивлением, но и с радостью восприняли согласие Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом — и не где-нибудь, а прямо на Аляске. Об этом сообщает CNN. Ранее Путин предлагал провести встречу в ОАЭ, но в Вашингтоне надеялись избежать новой поездки на Ближний Восток — после недавнего визита Трампа туда.

О самой встрече Трамп объявил ещё 8 августа. Саммит пройдёт 15 августа в Анкоридже. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила: переговоры состоятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. По её словам, одна из главных тем — шаги по урегулированию конфликта на Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже назвал встречу дипломатическим прорывом. Он добавил, что в Белом доме возлагают на переговоры большие надежды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.