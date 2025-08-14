Капли сводят с ума: 3 инстанции, которые заставят соседский кондиционер замолчать

Шум от капающего кондиционера соседа можно остановить, но для этого важно знать, куда обращаться. Как напомнил rostovgazeta. ru юрист, адвокат Антон Габович, стены многоквартирного дома — общее имущество жильцов, и место для установки кондиционера по закону нужно согласовывать с соседями. На практике это почти никто не делает, и в итоге капли мешают спать, особенно пожилым людям.
Первым делом лучше попытаться договориться напрямую — возможно, кондиционер удастся перенести туда, где капли не слышны. Если компромисс не найден, есть три варианта действий. Можно пожаловаться в Роспотребнадзор, который проверит уровень шума и, при нарушениях, назначит штраф — от 500 до 1000 рублей для граждан и до 20 тысяч для юрлиц. Второй вариант — Жилищная инспекция, которая оценит законность установки кондиционера. Третий — управляющая компания или ТСЖ.
Если ни один из способов не помог, остаётся обращаться в суд, чтобы защитить своё право на тишину.
