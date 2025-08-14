Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Капли сводят с ума: 3 инстанции, которые заставят соседский кондиционер замолчать

Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на шум от кондиционера
1:08
Правда ТВ

Шум от капающего кондиционера соседа можно остановить, но для этого важно знать, куда обращаться. Как напомнил rostovgazeta. ru юрист, адвокат Антон Габович, стены многоквартирного дома — общее имущество жильцов, и место для установки кондиционера по закону нужно согласовывать с соседями. На практике это почти никто не делает, и в итоге капли мешают спать, особенно пожилым людям.

Первым делом лучше попытаться договориться напрямую — возможно, кондиционер удастся перенести туда, где капли не слышны. Если компромисс не найден, есть три варианта действий. Можно пожаловаться в Роспотребнадзор, который проверит уровень шума и, при нарушениях, назначит штраф — от 500 до 1000 рублей для граждан и до 20 тысяч для юрлиц. Второй вариант — Жилищная инспекция, которая оценит законность установки кондиционера. Третий — управляющая компания или ТСЖ.

Если ни один из способов не помог, остаётся обращаться в суд, чтобы защитить своё право на тишину.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.