Капли сводят с ума: 3 инстанции, которые заставят соседский кондиционер замолчать

Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на шум от кондиционера

Шум от капающего кондиционера соседа можно остановить, но для этого важно знать, куда обращаться. Как напомнил rostovgazeta. ru юрист, адвокат Антон Габович, стены многоквартирного дома — общее имущество жильцов, и место для установки кондиционера по закону нужно согласовывать с соседями. На практике это почти никто не делает, и в итоге капли мешают спать, особенно пожилым людям.

Первым делом лучше попытаться договориться напрямую — возможно, кондиционер удастся перенести туда, где капли не слышны. Если компромисс не найден, есть три варианта действий. Можно пожаловаться в Роспотребнадзор, который проверит уровень шума и, при нарушениях, назначит штраф — от 500 до 1000 рублей для граждан и до 20 тысяч для юрлиц. Второй вариант — Жилищная инспекция, которая оценит законность установки кондиционера. Третий — управляющая компания или ТСЖ.

Если ни один из способов не помог, остаётся обращаться в суд, чтобы защитить своё право на тишину.

