Лопнувшие капилляры и невидимая эрозия: что реально запускает кровотечение из носа

ЛОР-врач Лесков объяснил, из-за чего чаще всего идет кровь из носа

Носовые кровотечения чаще всего связаны всего с двумя причинами, пояснил ЛОР-врач Иван Лесков. Первая — повреждение передних отделов перегородки носа, где находится сплетение мелких капилляров, питаемых сразу двумя артериями. Эти сосуды могут лопаться при физических нагрузках или даже при небольшом повышении давления.

Вторая причина — инфекции. Они разрушают слизистую оболочку, и капилляры остаются без защиты. В такой ситуации кровотечение может начаться даже от лёгкого прикосновения или чихания.

По словам Лескова, с эрозиями слизистой можно бороться дома — помогают ранозаживляющие мази. А вот нормализовать расширенные капилляры лучше в клинике, где проведут прижигание или другое лечение. Врач советует не игнорировать регулярные кровотечения: это сигнал, что носу нужна помощь.

