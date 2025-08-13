Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

1200 случаев менингита за год — эти цифры не повод для паники: вот почему

Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
1:09
Правда ТВ

Всплеск сообщений о менингококковой инфекции в России не повод для паники, уверен иммунолог Владислав Жемчугов. В интервью Pravda. Ru он отметил: рост числа выявленных случаев — следствие того, что в этом году провели больше тестов. С начала 2025-го зарегистрировано около 1200 заболевших, тогда как за весь прошлый год — около 600. Но в масштабах страны это крайне низкий показатель.

Врач предполагает, что свою роль сыграло и увеличение числа мигрантов, которые могли привезти возбудителя. Опасность менингококка в том, что он быстро распространяется в закрытых коллективах — школах, вузах, общежитиях, армии. При этом тяжёлые формы, особенно у детей или при сепсисе, могут иметь высокую смертность.

Жемчугов подчеркнул: вакцинация проводится только по эпидемиологическим показаниям, а прививать всех подряд сейчас нет смысла. Главный вывод — сохранять бдительность, но не поддаваться излишней тревоге, ведь ситуацию держат под контролем.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
