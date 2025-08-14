Мессенджеры упали: как сохранить связь и не спустить деньги впустую

Названы способы связи при сбоях в работе мессенджеров

Если привычные мессенджеры перестали работать, связь всё же можно сохранить — нужно искать альтернативные каналы. Как рассказал генеральный директор Zecurion Алексей Раевский, в первую очередь стоит установить другие мессенджеры или воспользоваться региональными сервисами, например китайским WeChat.

Можно перейти и на видеоконференцсвязь — Zoom, Teams или аналоги. Этот вариант менее удобен: встречу нужно создать заранее, отправить собеседнику ссылку и только потом подключиться к разговору.

Эксперт советует продумать запасные каналы связи заранее, чтобы в случае сбоя не остаться без контакта с близкими и коллегами. При этом он напомнил, что операторы мобильной связи тоже повышают тарифы не из жадности, а из-за расходов на обновление оборудования и развитие сетей. Поэтому при длительных проблемах с интернетом можно временно вернуться к классическим звонкам и SMS — они надёжнее, пусть и дороже.

