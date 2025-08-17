Чистите микроволновку без респиратора? Химик предупредил об опасной ошибке на кухне

Некоторая бытовая химия на кухне может представлять серьёзную опасность для кожи и дыхательных путей, предупреждает кандидат химических наук Андрей Дорохов. В первую очередь это спреи для удаления жира, например, для чистки микроволновок. При распылении образуется аэрозоль, раздражающий дыхательные пути, поэтому работать с ним нужно в респираторе и обязательно в перчатках — раствор содержит концентрированную щёлочь.
Опасны и таблетки для посудомоечных машин, а также стиральные порошки, особенно не предназначенные для ручной стирки. В них много кальцинированной соды, которая создаёт сильнощелочную среду и сушит или повреждает кожу.
Лидером по опасности эксперт назвал средства для прочистки засоров — это концентрированная щёлочь в жидкости или порошке. При контакте с кожей и слизистыми она способна вызвать серьёзные ожоги, поэтому нужны не только перчатки, но и защитные очки.
А вот обычные гели для мытья посуды безопасны — в них кислотность сбалансирована, и они не раздражают кожу. Но и с ними, по словам химика, лучше не злоупотреблять при длительном контакте.
