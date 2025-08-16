Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Давление, кашель, бессонница: симптомы, которые могут кричать о душевной перегрузке

Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
1:18
Правда ТВ

Некоторые симптомы, которые люди лечат годами, могут быть не следствием болезни органов, а сигналом от психики. Психотерапевт Диана Генварская в беседе с Pravda. Ru рассказала, что психосоматика часто маскируется под привычные недуги. К тревожным признакам она относит бессонницу, резкие перепады эмоций, депрессию, чувство страха, панические атаки. Эти состояния могут сопровождать и обострять самые разные заболевания — от иммунодефицита и частых вирусных инфекций до проблем с сердцем, давлением, щитовидной железой и гормональными сбоями.

По словам эксперта, если лечение не даёт результата, стоит задуматься о консультации психотерапевта. Но, как признаёт Генварская, врачи поликлиник редко направляют пациентов к таким специалистам. Она подчёркивает: важно, чтобы врачи понимали взаимосвязь между телом и эмоциями — сердце может "откликаться" на радость или её отсутствие, желудок страдать от непережёванных обид, а печень — от хронического раздражения. Подход, при котором физическое и эмоциональное здоровье лечат параллельно, помогает быстрее вернуть человеку нормальное самочувствие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.