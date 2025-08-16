Давление, кашель, бессонница: симптомы, которые могут кричать о душевной перегрузке

Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой

Некоторые симптомы, которые люди лечат годами, могут быть не следствием болезни органов, а сигналом от психики. Психотерапевт Диана Генварская в беседе с Pravda. Ru рассказала, что психосоматика часто маскируется под привычные недуги. К тревожным признакам она относит бессонницу, резкие перепады эмоций, депрессию, чувство страха, панические атаки. Эти состояния могут сопровождать и обострять самые разные заболевания — от иммунодефицита и частых вирусных инфекций до проблем с сердцем, давлением, щитовидной железой и гормональными сбоями.

По словам эксперта, если лечение не даёт результата, стоит задуматься о консультации психотерапевта. Но, как признаёт Генварская, врачи поликлиник редко направляют пациентов к таким специалистам. Она подчёркивает: важно, чтобы врачи понимали взаимосвязь между телом и эмоциями — сердце может "откликаться" на радость или её отсутствие, желудок страдать от непережёванных обид, а печень — от хронического раздражения. Подход, при котором физическое и эмоциональное здоровье лечат параллельно, помогает быстрее вернуть человеку нормальное самочувствие.

