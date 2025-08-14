Забыли про жару и одеяла: медик раскрыл убойное правило против пота во сне

Терапевт Карабиненко назвал оптимальную температуру в спальне для предотвращения ночной потливости

Врачи напомнили: ночная потливость не всегда связана с жаркой погодой или плотным одеялом. По словам терапевта и пульмонолога Александра Карабиненко, первое, что стоит сделать, — наладить условия в спальне. Температура воздуха во время сна должна быть чуть ниже 20 градусов, оптимально — 18-20. Комнату перед сном лучше проветрить, а от привычки укрываться с головой отказаться. Достаточно лёгкой накидки или тонкого пледа, чтобы не перегреваться.

Если эти простые меры не помогают, возможны медицинские причины. Среди них — вегетативные нарушения, климакс у женщин, вегето-сосудистая дистония, а также скрыто протекающие воспалительные процессы. Такие состояния требуют внимания специалиста.

Карабиненко советует при усиленном ночном потоотделении обратиться к терапевту. Врач при необходимости направит на обследования или к узким специалистам — эндокринологу, гинекологу, кардиологу. Раннее выявление проблемы поможет быстрее вернуть здоровый сон, а заодно обнаружить и устранить скрытые болезни, которые могут долго оставаться без симптомов, кроме ночной потливости.

