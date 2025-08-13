Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Курьер и Роскомнадзор в одном флаконе: новая схема, на которую ловят даже осторожных

Власов рассказал, как мошенники выманивают коды из смс у россиян
В 2025 году мошенники активно используют многоэтапную схему обмана, в которую попадаются даже осторожные люди. Сначала жертве звонят в мессенджере, представляясь курьерами службы доставки, и просят назвать код из смс — якобы для передачи посылки. Многие верят, ведь почти каждый ждёт доставку. Получив код, злоумышленники получают доступ к деньгам.

Затем в ход идёт второй этап — звонок от "сотрудника Роскомнадзора". Мошенники угрожают отключением услуг или обвиняют в нарушениях и под разными предлогами вынуждают оформить кредит и перевести средства на "безопасный" счёт.

IT-эксперт Александр Власов предупреждает: настоящие госведомства не звонят в мессенджерах. Его совет прост — коды называть только при реальной передаче посылки в руки и не отвечать на звонки от "чиновников" в чатах. Это верный способ избежать кражи денег.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
