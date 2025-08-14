Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

От парт в подворотни: что ждёт детей мигрантов без доступа к бесплатному обучению

В Госдуме раскритиковали законопроект о платном обучении детей мигрантов
Правда ТВ

В Госдуме раскритиковали идею сделать обучение детей мигрантов в российских школах платным. Депутат и публицист Анатолий Вассерман заявил, что будет голосовать против законопроекта, уже внесённого в нижнюю палату. Документ предусматривает плату за обучение иностранцев и ограничение бесплатных попыток теста на знание русского языка.

По данным авторов инициативы, в 2025 году школам не хватает более 900 тысяч мест. Но Вассерман уверен: исключение детей мигрантов из системы образования ударит по обществу. Он пояснил, что лишённые общественного контроля подростки могут стать опасны и для себя, и для окружающих.

Депутат напомнил: традиция русской цивилизации предполагает обучение всех детей мигрантов, чтобы хотя бы их поколение стало частью российского общества. По его мнению, именно этот путь позволит избежать социальной изоляции и хаоса.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
