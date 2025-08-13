Бабушкин ремонт у метро: названы районы с самой дешёвой арендой в Москве

Риелтор Бендриков назвал районы Москвы с арендой квартиры за 45–50 тыс рублей

В Москве за 45-50 тысяч рублей в месяц реально снять только однокомнатную квартиру с так называемым "бабушкиным ремонтом". Об этом рассказал риелтор Олег Бендриков. По его словам, самые бюджетные варианты внутри МКАД — на юго-востоке, в районах вроде Выхино. Это, как правило, старые дома.

Чуть лучше жильё, но уже за 80-90 тысяч, можно найти у метро "Юго-Западная". А в центре, включая "Москва-Сити" и Остоженку, ценник на однушку с обычным ремонтом стартует от 100 тысяч. В премиум-сегменте чаще сдают квартиры по 70-90 квадратов за 250-300 тысяч в месяц, хотя встречаются и эксклюзивы — до миллиона рублей за 600-700 "квадратов".

Эксперт напомнил, что спрос растёт в конце лета и начале осени, когда в столицу приезжают студенты и иногородние. Все стараются выбрать жильё поближе к учёбе, работе и метро. На фоне роста мошенничества в Совфеде предложили создать официальный онлайн-сервис для безопасной аренды с проверкой документов участников сделки.

