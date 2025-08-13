Единственное чудо древности, дожившее до нас: как пирамида Хеопса победила время

Что осталось от семи чудес света: уцелела только пирамида Хеопса

Из всех семи чудес света античности до наших дней дожило только одно — пирамида Хеопса в Гизе, пишет издание educacao. Её построили около 4,5 тысячи лет назад, и она до сих пор поражает своим масштабом. Первоначально она возвышалась на 146 метров, сейчас — примерно на 138, но даже так остаётся крупнейшей из египетских пирамид.

Все остальные чудеса остались лишь в описаниях. Статую Зевса в Олимпии уничтожил пожар. Висячие сады Вавилона исчезли, и учёные до сих пор спорят, существовали ли они на самом деле. Храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнассе, Колосс Родосский и Александрийский маяк разрушили войны и землетрясения.

Сегодня пирамида Хеопса — единственное чудо, которое можно увидеть своими глазами, и она продолжает напоминать, что гению древних строителей подвластно и время, и камень.

