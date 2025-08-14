Кот не выходит из дома, но заболел: вот как вирусы проникают в квартиру

Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразиться домашняя кошка

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Даже если кошка никогда не выходит из квартиры, она всё равно может подхватить болезнь. Ветеринар Михаил Шеляков напомнил URA.RU: вирусы и бактерии легко приносятся домой на обуви, одежде или руках. Среди опасных инфекций — чумка, вирусный лейкоз, герпес и калицивироз. Опасность представляют и бактерии, например хламидофилла, а также грибок лишая. Паразиты тоже не редкость — глисты, блохи, клещи.

По словам специалиста, особенно рискуют питомцы весной, когда вместе с талыми водами на улицы выходит масса микробов. Полностью изолировать животное невозможно, но риск можно снизить: мыть руки, переодеваться после улицы, проходить ежегодную вакцинацию и дважды в год проверять кота на паразитов.

Внимательный хозяин заметит первые признаки болезни — вялость, потерю аппетита, изменения шерсти или поведения. Чем раньше обратиться к ветеринару, тем выше шанс сохранить здоровье питомца.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.