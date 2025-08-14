Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Миллионы сардин в сентябре закроют море серебром: рыбаки готовят сети, экологи — камеры

Огромный косяк сардин ожидают в сентябре 2025 года в порту на Средиземном море
1:02
Правда ТВ

В сентябре 2025 года маленький порт на Средиземном море увидит нечто невиданное. Огромный косяк сардин заполнит воды. Местные уже говорят, что даже их деды такого не видели. Рыбак Марко предполагает, что море будет выглядеть так, словно закипело, а миллионы серебристых рыб покроют поверхность сплошным ковром, пишут СМИ. 

Жители, по прогнозам, отреагируют по-разному. Кто-то обрадуется редкому зрелищу, рестораны попытаются привлечь клиентов. Но экологи заранее предупреждают — резкий приток рыбы может изменить баланс в экосистеме. В порт, скорее всего, придут дельфины и морские птицы.

Учёные уже готовятся изучать причины. Предполагают, что всё будет связано с изменением течений или уменьшением числа хищников в других районах моря. Событие станет поводом говорить о влиянии человека на океаны и о том, как беречь морскую жизнь.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
