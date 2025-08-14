Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Заливаю грядки в августе — и томаты лопаются: ошибка, которую совершают даже опытные

Как предотвратить растрескивание томатов в августе — рекомендации биолога
1:11
Правда ТВ

В августе многие огородники замечают, что помидоры начинают трескаться. Биолог Сергей Смирнов в беседе с URA. RU объяснил: главная причина — нерегулярный полив. Когда земля то пересыхает, то получает много влаги, плоды растут рывками, а кожица не выдерживает и лопается.

Схожий эффект дает избыток азота в момент созревания или резкие перепады температур, особенно в теплицах. Крупноплодные мясистые сорта с тонкой кожурой страдают чаще. Устойчивее "сливки" и промышленные гибриды.

Чтобы избежать трещин, Смирнов советует поливать томаты равномерно и только под корень, а в теплицах — обязательно проветривать. В жару помогает притенение или побелка, в холодные ночи — укрытие растений.

В августе подкормки лучше не вносить — лишнее питание лишь ускорит рост и усилит растрескивание. При угрозе фитофторы полезны профилактические обработки биопрепаратами. А собирать плоды, по словам эксперта, лучше спелыми прямо с куста, аккуратно, чтобы не повредить растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.