Заливаю грядки в августе — и томаты лопаются: ошибка, которую совершают даже опытные

Как предотвратить растрескивание томатов в августе — рекомендации биолога

В августе многие огородники замечают, что помидоры начинают трескаться. Биолог Сергей Смирнов в беседе с URA. RU объяснил: главная причина — нерегулярный полив. Когда земля то пересыхает, то получает много влаги, плоды растут рывками, а кожица не выдерживает и лопается.

Схожий эффект дает избыток азота в момент созревания или резкие перепады температур, особенно в теплицах. Крупноплодные мясистые сорта с тонкой кожурой страдают чаще. Устойчивее "сливки" и промышленные гибриды.

Чтобы избежать трещин, Смирнов советует поливать томаты равномерно и только под корень, а в теплицах — обязательно проветривать. В жару помогает притенение или побелка, в холодные ночи — укрытие растений.

В августе подкормки лучше не вносить — лишнее питание лишь ускорит рост и усилит растрескивание. При угрозе фитофторы полезны профилактические обработки биопрепаратами. А собирать плоды, по словам эксперта, лучше спелыми прямо с куста, аккуратно, чтобы не повредить растение.

