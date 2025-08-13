Срываю гнилые яблоки в августе и сжигаю: вот почем это спасает мой сад

Биолог Смирнов назвал причины гниения яблок на ветке и способы защиты сада

В августе садоводы часто сталкиваются с тем, что яблоки начинают гнить прямо на ветке. Биолог Сергей Смирнов рассказал в интервью URA. RU: главные виновники — грибковые болезни, особенно парша и монилиоз. Их развитие ускоряют влажность и перепады температур. В Сибири чаще встречается монилиоз, в европейской части — парша.

Проблему усугубляют вредители, например плодожорка. Если не обработать деревья весной, инфекция быстро распространяется. Смирнов советует начинать профилактику уже при набухании почек — применять бордоскую жидкость или медьсодержащие препараты, повторять обработки до и после цветения.

Если плоды уже заражены — лекарства не помогут, их нужно собрать и уничтожить. Опавшие яблоки и листья тоже убирают, иначе споры перезимуют. Осенью полезно перекопать приствольные круги, внести калийно-фосфатные удобрения, замульчировать почву и провести обработку медью или серой.

Эксперт добавляет: лучше сажать районированные устойчивые сорта и особенно внимательно следить за "слабыми" деревьями, обрабатывая их чаще.

