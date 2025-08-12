Не мог спасти! Дмитриенко рыдал, глядя на сцену насилия над героиней Анны Пересильд в сериале

19-летний певец Ваня Дмитриенко пережил сильнейшие эмоции при совместном пересмотре сцены насилия над его возлюбленной, 16-летней актрисой Анной Пересильд, в сериале "Слово пацана".

В шоу "Вопрос ребром" он признался, что сцена вызвала у него слёзы.

"Мы сидим, смотрим. Я поворачиваю голову, а слева сидит она, а из телевизора она же орёт: "Помогите, спасите!"… Мозг вообще не соображает, что это происходит", — поделился Дмитриенко.

Он рассказал, что начал плакать "навзрыд", чувствуя беспомощность. Анна же успокаивала его, напоминая, что это всего лишь кино.

Слухи о романе Дмитриенко и юной актрисы, дочери Юлии Пересильд, циркулируют с начала года. Пара познакомилась на съёмках его клипа, где Анна сыграла возлюбленную.

С тех пор их неоднократно видели вместе, зафиксировали поцелуи, хотя официального подтверждения отношений пока не последовало. Пересильд получила широкую известность именно благодаря роли в нашумевшем сериале.

