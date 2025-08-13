Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

На грани разорения: MIA BOYKA нашла выход из финансового кризиса – голубой Exeed решил все проблемы

MIA BOYKA продала авто за 5 млн рублей ради клипа: неожиданное решение певицы
Российская певица MIA BOYKA (Мария Бойко) приняла нестандартное решение для реализации творческих амбиций.

Как сообщает Telegram-канал OKB News, артистка продала свой премиальный автомобиль — голубой Exeed стоимостью 5 миллионов рублей.

Причиной стала нехватка средств на производство нового музыкального проекта. Вместо поиска инвесторов или отсрочки съёмок артистка выбрала радикальный шаг.

Вырученные от продажи средства полностью покрыли расходы на клип. Оставшуюся сумму певица направила на отдых, назвав его "заслуженным перерывом".

В мае этого года MIA BOYKA на подкасте "Ай Лов Зим Гейм" призналась в финансовом кризисе из-за скандала с девочкой-квадробером. По словам певицы, многие её концерты стали отменять, а сама она была на грани разорения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
