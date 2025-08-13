Актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова, покинувшие Россию после начала СВО, представятся на театральной сцене в Варшаве.
Они примут участие в постановке режиссёра Ивана Вырыпаева*, признанного Министерством юстиции РФ иностранным агентом.
Спектакль носит название "Единственные самые высокие деревья на земле". Афиши проекта появились на страницах билетных агрегаторов в Instagram**.
Как указано в описании, постановка представляет собой "жанровый сплав современного стендапа и абсурда". Действующие лица — вымышленные американцы, созданные на основе образов из американского кино и литературы, а не реальные прототипы.
Информация о проекте распространяется через запрещённые в России платформы.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.