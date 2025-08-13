Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Запрещённый режиссёр собрал эмигранток: Хаматова и Машкова – в новом спектакле в Польше

Новый проект Хаматовой и Машковой в Варшаве: детали спектакля от режиссёра-иноагента
Правда ТВ

Актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова, покинувшие Россию после начала СВО, представятся на театральной сцене в Варшаве.

Они примут участие в постановке режиссёра Ивана Вырыпаева*, признанного Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Спектакль носит название "Единственные самые высокие деревья на земле". Афиши проекта появились на страницах билетных агрегаторов в Instagram**. 

Как указано в описании, постановка представляет собой "жанровый сплав современного стендапа и абсурда". Действующие лица — вымышленные американцы, созданные на основе образов из американского кино и литературы, а не реальные прототипы.

Информация о проекте распространяется через запрещённые в России платформы.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
