Запрещённый режиссёр собрал эмигранток: Хаматова и Машкова – в новом спектакле в Польше

Новый проект Хаматовой и Машковой в Варшаве: детали спектакля от режиссёра-иноагента

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова, покинувшие Россию после начала СВО, представятся на театральной сцене в Варшаве.

Они примут участие в постановке режиссёра Ивана Вырыпаева*, признанного Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Спектакль носит название "Единственные самые высокие деревья на земле". Афиши проекта появились на страницах билетных агрегаторов в Instagram**.

Как указано в описании, постановка представляет собой "жанровый сплав современного стендапа и абсурда". Действующие лица — вымышленные американцы, созданные на основе образов из американского кино и литературы, а не реальные прототипы.

Информация о проекте распространяется через запрещённые в России платформы.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.