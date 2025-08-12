От предупреждения до штрафа: как контролируют чистоту на садовых участках

Юрист Салкин: за складирование мусора на даче грозит штраф до 2 тысяч рублей

На даче нельзя хранить бытовой или строительный мусор — за это грозит штраф. Об этом NEWS. ru рассказал юрист Михаил Салкин.

По его словам, складирование отходов на участке считается нарушением санитарно-эпидемиологических норм. В зависимости от ситуации это подпадает под статью 8.2 КоАП. Штраф для граждан — от одной до двух тысяч рублей, возможен и вариант с предупреждением.

Ранее юрист Никита Кулачкин напомнил, что с 1 сентября в России полностью запретят предпринимательскую деятельность в СНТ. На дачных участках нельзя будет открывать хостелы, склады, мастерские и автосервисы.

