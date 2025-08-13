Эксперимент без умывания: вот как быстро кожа превращается в наждачку

Elle: пренебрежение умыванием приводит к воспалениям и ускоренному старению кожи

Дерматологи напоминают: умывание — это не просто косметическая привычка, а основа здоровья кожи. Итальянское издание Elle пишет, что кожа не умеет "самоочищаться" — на ней скапливаются пыль, пот, кожный жир, остатки макияжа и загрязнения из воздуха.

Если пренебрегать очищением, поры забиваются, появляются черные и белые точки, воспаления и даже розацеа. Хроническое раздражение разрушает коллаген и эластин, ускоряя появление морщин. Нарушается и микробиом кожи — это приводит к росту вредных бактерий, сухости, покраснению и экземе.

Кроме того, загрязнения и смог вызывают окислительный стресс и ускоряют старение. У блогеров, которые ради эксперимента перестали умываться, кожа стала толще, шероховатой и склонной к воспалениям.

Эксперты советуют не перегружать уход десятками средств, а ограничиться мягким очищением утром и вечером — с учетом типа кожи и сезона. Это не только защита от проблем, но и способ почувствовать свежесть и комфорт.

