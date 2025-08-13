Профессиональный садовник Пьер Фурнье назвал пять деревьев, которые он больше никогда не посадит в саду, и предложил, чем их заменить. Об этом пишет HomesAndGardens.
Первым он упомянул сумах оленерогий — красивый, но агрессивно разрастающийся кустарник. Вместо него советует амеланхер, который тоже меняет окраску осенью, но не захватывает территорию.
Лавровишня быстро растет и дает густую изгородь, но может быть ядовита и вытеснять соседние растения. Ей на замену садовник предлагает американский падуб.
Нежелателен и черный орех — он выделяет токсичный для многих культур юглон. Лучше посадить менее капризные деревья.
Плакучая ива красива, но ее мощные корни разрушают трубы и фундаменты. Альтернатива — красный церцис.
Наконец, дуб черешчатый слишком велик для небольших участков и может повредить постройки. Вместо него Фурнье советует кизильник Коуза — он ниже, декоративен и безопасен для сада.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.