Гарри и Меган: новый контракт с Netflix – горькая пилюля или второй шанс?

Netflix подписал с Сассексами новый ограничительный контракт после провала проектов

Стриминговый гигант Netflix официально заключил новый контракт с принцем Гарри и Меган Маркл.

Как сообщает The New York Times, условия соглашения значительно менее выгодны для герцогов Сассекских по сравнению с их первым договором 2020 года.

Это решение стало для пары критически важным после череды творческих неудач. Ранее Netflix предоставлял Сассексам большую свободу, но теперь стриминг получил право блокировать их проекты.

Инвестиции в новые задумки пары также будут существенно сокращены. Причина ужесточения условий — невыполнение обязательств по первому контракту.

Вместо обещанных семейных шоу, фильмов и детского контента, единственным значимым проектом стал документальный сериал "Меган и Гарри" об их уходе из королевской семьи.

Ситуацию усугубил выход скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной" через несколько недель после сериала. Книга, содержащая те же откровения о разрыве с монархией, привлекла больше внимания и лишила шоу эксклюзивности.

Гарри не согласовал публикацию с Netflix, что окончательно подорвало доверие. Новый контракт стал для Сассексов вынужденным компромиссом.

