Гарри и Меган: новый контракт с Netflix – горькая пилюля или второй шанс?

Стриминговый гигант Netflix официально заключил новый контракт с принцем Гарри и Меган Маркл.
Как сообщает The New York Times, условия соглашения значительно менее выгодны для герцогов Сассекских по сравнению с их первым договором 2020 года.
Это решение стало для пары критически важным после череды творческих неудач. Ранее Netflix предоставлял Сассексам большую свободу, но теперь стриминг получил право блокировать их проекты.
Инвестиции в новые задумки пары также будут существенно сокращены. Причина ужесточения условий — невыполнение обязательств по первому контракту.
Вместо обещанных семейных шоу, фильмов и детского контента, единственным значимым проектом стал документальный сериал "Меган и Гарри" об их уходе из королевской семьи.
Ситуацию усугубил выход скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной" через несколько недель после сериала. Книга, содержащая те же откровения о разрыве с монархией, привлекла больше внимания и лишила шоу эксклюзивности.
Гарри не согласовал публикацию с Netflix, что окончательно подорвало доверие. Новый контракт стал для Сассексов вынужденным компромиссом.
