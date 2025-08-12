Дети Тимати из разных семей играют вместе: что на самом деле происходит за кулисами?

Семейство Тимати: как дети от разных избранниц проводят время вместе

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алёна Шишкова, бывшая партнёрша Тимати и мать его дочери Алисы, опубликовала видео, привлекшее внимание подписчиков.

На кадрах старшая дочь рэпера Алиса и его сын Ратмир (от Анастасии Решетовой) вместе играли в работников фастфуда. Шишкова подписала ролик, что дети ждут, когда подрастёт новорождённая дочь Тимати и Валентины Ивановой, Эмма, чтобы играть втроём.

Появление детей Тимати от разных отношений вместе вызвало неоднозначную реакцию. Часть пользователей удивилась сближению бывших партнёрш артиста.

Другие позволили себе язвительные комментарии, намекая на многочисленные отношения Тимати и задаваясь вопросом о природе общения между его бывшими и нынешними избранницами. Некоторые, однако, похвалили Шишкову и Решетову за возможность общения детей.

Отдельное обсуждение вызвал недавний кадр из роддома. На фотографии мать Тимати, Симона, перерезает пуповину новорождённой Эмме, дочери рэпера и Валентины Ивановой. Этот момент многим показался излишне интимным для присутствия свекрови, вызвав вопросы о границах личного пространства пары.

Активное участие Симоны в жизни сына и его избранниц в ключевые моменты продолжает привлекать внимание общественности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.