Вкус не купишь: шикарное кольцо Роналду для возлюбленной высмеяли в соцсетях

Футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей давней подруге Джорджине Родригес, преподнеся невесте исключительно дорогое помолвочное кольцо.
По данным западных таблоидов, ссылающихся на экспертов-ювелиров, стоимость украшения может достигать ошеломляющих 2,5-5 миллионов долларов.
Ювелир Лора Тейлор описала кольцо как "потрясающее" и "одно из самых впечатляющих за последние годы". По её оценке, центральный бриллиант овальной огранки весит 15-20 каратов, вероятно, исключительного качества, и обрамлён крупными боковыми камнями в платине.
Эксперт Аджай Ананд предположил, что камень может быть еще крупнее — свыше 30 каратов цвета D и безупречной чистоты, что поднимает цену до 5 млн.
Однако реакция в социальных сетях оказалась неоднозначной. Многие комментаторы раскритиковали выбор Роналду, назвав кольцо вульгарным. Прозвучали сравнения с украшением из "рождественской хлопушки" и замечания, что "вкус не купишь", несмотря на баснословную сумму.
Предложение 40-летнего Роналду 31-летней Джорджине последовало после девяти лет отношений. Пара, воспитывающая двух общих дочерей, а также троих старших детей футболиста, давно ожидала этого шага.
