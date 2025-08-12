Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вкус не купишь: шикарное кольцо Роналду для возлюбленной высмеяли в соцсетях

Помолвочное кольцо Джорджины Родригес от Роналду оценили в сумму до 5 миллионов долларов
1:25
Правда ТВ

Футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей давней подруге Джорджине Родригес, преподнеся невесте исключительно дорогое помолвочное кольцо.

По данным западных таблоидов, ссылающихся на экспертов-ювелиров, стоимость украшения может достигать ошеломляющих 2,5-5 миллионов долларов.

Ювелир Лора Тейлор описала кольцо как "потрясающее" и "одно из самых впечатляющих за последние годы". По её оценке, центральный бриллиант овальной огранки весит 15-20 каратов, вероятно, исключительного качества, и обрамлён крупными боковыми камнями в платине.

Эксперт Аджай Ананд предположил, что камень может быть еще крупнее — свыше 30 каратов цвета D и безупречной чистоты, что поднимает цену до 5 млн.

Однако реакция в социальных сетях оказалась неоднозначной. Многие комментаторы раскритиковали выбор Роналду, назвав кольцо вульгарным. Прозвучали сравнения с украшением из "рождественской хлопушки" и замечания, что "вкус не купишь", несмотря на баснословную сумму.

Предложение 40-летнего Роналду 31-летней Джорджине последовало после девяти лет отношений. Пара, воспитывающая двух общих дочерей, а также троих старших детей футболиста, давно ожидала этого шага.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
