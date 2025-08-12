Жаркий сезон выгод: почему август стал золотым месяцем для переезда в ОАЭ

Khaleej Times: в ОАЭ август стал самым выгодным временем для переезда

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В ОАЭ август считается лучшим временем для переезда. По данным риелторов, в это время на рынке больше свободных квартир и ниже аренда. Об этом пишет Khaleej Times.

Основатель агентства Emaan Properties Раиф Хассан Иккери объясняет, что летом, особенно в июле и августе, многие семьи уезжают, а владельцы спешат найти новых жильцов и снижают цены. Квартиру, которая раньше стоила 100 тысяч дирхамов, иногда сдают почти за ту же сумму или даже дешевле. Некоторые арендаторы потом держат такие контракты по два-три года, чтобы экономить.

Сезон отпусков тоже играет роль. Многие освобождают жилье в июне, чтобы переехать в августе, а иногда так удается сэкономить пару месяцев аренды. При этом переезд обходится примерно в 3 тысячи дирхамов, поэтому часть арендаторов выбирает меблированные квартиры — проще собраться и переехать.

Среди популярных районов для августовских переездов — Damac Hills, Dubai Hills, Business Bay и Dubai Marina. По словам менеджера The Heart of Europe Мохаммеда Хашмата Разы, около 70% семей выбирают лето, чтобы не мешать учебному процессу. В прошлом году за лето в стране заключили более 372 тысяч арендных договоров — рекорд для рынка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.