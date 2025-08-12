Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Испания замахнулась на рекорд: стальной бык в 300 метров готов бросить тень на полстраны

В Испании предложили построить гигантский памятник — стального быка высотой 300 метров. Проект представила Академия испанской корриды, пишет Financial Times.

По замыслу авторов, бык будет вдвое выше Саграда Фамилия и втрое больше Статуи Свободы. Внутри "рогов" планируют сделать смотровые площадки, а у подножия — тематический парк. В Академии уверены, что такой монумент сможет соперничать с Эйфелевой башней и привлечь миллионы туристов.

Однако проект вызвал бурную полемику. Мадрид уже отказался, напомнив, что коррида в стране непопулярна, а социалисты назвали идею "абсурдной". Критик Фернандо Кастро Флорес пошутил, что уж лучше построить гигантскую паэлью или кувшин сангрии.

Среди препятствий — выбор места, экологический ущерб и деньги. Несмотря на это, около 30 муниципалитетов, в основном под управлением партии Vox, выразили готовность принять "Быка Испании".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
