Шейх покорил Анастасию Волочкову: балерина готова к свадьбе в Эмиратах

Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с иностранцем Аркади
Российская балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное заявление о своей личной жизни. Артистка сообщила поклонникам о решении выйти замуж.

Избранником Волочковой стал иностранец по имени Аркади. Знакомство пары произошло на одном из светских мероприятий.

По словам самой балерины, впечатление, которое она произвела на Аркади, было столь сильным, что он немедленно предложил ей улететь в Эмираты на частном самолёте. Однако тогда Волочкова отказалась от столь стремительного развития событий.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Волочкова опубликовала в соцсетях видео с Аркади, сопроводив его многозначительным комментарием.

"Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах", — написала балерина, подтверждая серьёзность намерений пары.

Это заявление выглядит особенно примечательно на фоне недавних слов самой Волочковой. Артистка неоднократно подчёркивала, что не готова покинуть Россию ради мужчины.

Она уверена в своей востребованности на родине. Также Волочкова отмечала, что для неё важны не статус партнёра, а его человеческие качества — добропорядочность и умение быть настоящим человеком. 

