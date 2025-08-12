Екатерина Климова раскрыла истинную причину своих разводов: это страшная катастрофа!

Екатерина Климова в беседе со Светланой Бондарчук раскрыла причины трёх своих разводов, назвав расставания "страшной катастрофой для организма".
Актриса подчеркнула, что каждый брак — с ювелиром Ильёй Хорошиловым (дочь Елизавета), актёром Игорем Петренко (сыновья Матвей, Корней) и Гелой Месхи (дочь Белла) — оставил уникальный опыт, но стал испытанием, которое требовало переосмысления.
"Развод похож на взболтанную воду: нужно дать мути осесть, чтобы увидеть правду", — объяснила Климова.
Она строго соблюдает правило: "Либо хорошо о бывшем муже, либо ничего", осознавая, что дети — общие.
"Нельзя называть отца идиотом, если ты сам его выбрал", — добавила актриса, гордясь, что избежала публичных скандалов и "эмоциональных глупостей".
Главной причиной расставаний звезда назвала невозможность сосуществования: "Люди разводятся, когда жить вместе становится тяжелее, чем решиться на разрыв".
Первый брак распался из-за юношеской незрелости, второй — стал самым болезненным из-за предательства, третий — не выдержал её перфекционизма.
Несмотря на боль, Климова сохранила уважение к бывшим и не исключает четвёртого замужества: "Дети выросли, я не озлобилась и всё ещё верю в любовь".
Актриса призвала обращаться к специалистам при разводах, как к врачам при болезни, отметив, что такие испытания "делают сильнее, если пройти их достойно".
