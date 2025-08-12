От Си Цзиньпина до Обамы: кого принимал отель, где могут встретиться лидеры США и России

Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, назначенная на 15 августа, может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже. Об этом пишет Anchorage Daily News.

По данным издания, гостиница уже принимала иностранных лидеров и американских президентов. Здесь в 2017 году обедал председатель КНР Си Цзиньпин, а в 2015-м останавливался Барак Обама.

Журналисты отмечают, что персонал отеля хорошо знаком с требованиями Секретной службы США и охраны зарубежных делегаций.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча лидеров пройдет на Аляске.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.