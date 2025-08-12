Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Европа строит военные заводы рекордными темпами: готовятся к войне на десятилетия

FT: Европа втрое ускорила строительство военных заводов после начала конфликта на Украине
Страны Европы втрое ускорили строительство оборонных заводов после начала конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, общая площадь военных предприятий выросла с 790 тысяч квадратных метров в 2020–2021 годах до 2,8 миллиона в 2024–2025. Лидерами роста стали немецкая Rheinmetall и венгерская госкомпания N7 Holding, выпускающая боеприпасы и взрывчатку.

Бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк заявил, что это глубокие и структурные изменения, которые надолго преобразят оборонную промышленность Европы.

Ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает обновленный план действий на случай войны с Россией.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
