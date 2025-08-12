Европа строит военные заводы рекордными темпами: готовятся к войне на десятилетия

Страны Европы втрое ускорили строительство оборонных заводов после начала конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, общая площадь военных предприятий выросла с 790 тысяч квадратных метров в 2020–2021 годах до 2,8 миллиона в 2024–2025. Лидерами роста стали немецкая Rheinmetall и венгерская госкомпания N7 Holding, выпускающая боеприпасы и взрывчатку.
Бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк заявил, что это глубокие и структурные изменения, которые надолго преобразят оборонную промышленность Европы.
Ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает обновленный план действий на случай войны с Россией.
