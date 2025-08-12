Европу не спасут бомбоубежища: депутат о цене нападения на Калининградскую область

Депутат Колесник пригрозил ударами по европейским столицам в случае атаки НАТО на Калининград

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил страны НАТО о последствиях возможного удара по Калининградской области. В разговоре с "Лентой.ру" он отметил, что Россия очень серьезно относится к угрозам этому региону.

По словам депутата, Калининград уже много лет раздражает альянс. Он заявил, что в случае нападения "европейские столицы не спасут даже бомбоубежища" и что потери будут катастрофическими.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники могут в кратчайшие сроки уничтожить Калининград, так как регион окружен странами альянса.

Как подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков, безопасность Калининградской области будет гарантирована всеми необходимыми средствами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.