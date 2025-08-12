Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Интернет пропал — спрос на наличку взлетел: ЦБ назвал причину денежной паники

Центробанк: рост спроса на наличные в июне и июле связан с отключениями интернета
1:12
Правда ТВ

В июне и июле объем наличных денег в обращении вырос на 0,2 триллиона рублей, что выше обычных летних показателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий Банка России.

По данным регулятора, рост связан с тем, что бизнес и население начали запасаться наличными из-за продолжительных отключений мобильного интернета в ряде регионов. Как пояснили в ЦБ, в эти дни безналичная оплата и онлайн-сервисы становились недоступны. Еще одной причиной могли стать новости о законах, усиливающих мониторинг платежей.

Власти объясняют перебои с интернетом вопросами безопасности. Отключения могут длиться несколько дней.

Ранее глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев советовал всегда иметь при себе наличные. Он считает, что это не проблема, ведь жизнь не ограничивается комфортом, а сбои критической инфраструктуры могут быть куда серьезнее.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил воспринимать такие ситуации как цифровой детокс и даже находить в них плюсы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.