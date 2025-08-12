Интернет пропал — спрос на наличку взлетел: ЦБ назвал причину денежной паники

В июне и июле объем наличных денег в обращении вырос на 0,2 триллиона рублей, что выше обычных летних показателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий Банка России.
По данным регулятора, рост связан с тем, что бизнес и население начали запасаться наличными из-за продолжительных отключений мобильного интернета в ряде регионов. Как пояснили в ЦБ, в эти дни безналичная оплата и онлайн-сервисы становились недоступны. Еще одной причиной могли стать новости о законах, усиливающих мониторинг платежей.
Власти объясняют перебои с интернетом вопросами безопасности. Отключения могут длиться несколько дней.
Ранее глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев советовал всегда иметь при себе наличные. Он считает, что это не проблема, ведь жизнь не ограничивается комфортом, а сбои критической инфраструктуры могут быть куда серьезнее.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил воспринимать такие ситуации как цифровой детокс и даже находить в них плюсы.
