5 перемен в жизни Ивлеевой после скандала: от волос до окружения

Ивлеева о перерыве в карьере: не спилась, но набрала вес и полюбила книги
1:20
Настя Ивлеева прервала полуторагодовое молчание, подробно рассказав о жизни после скандальной "голой вечеринки".

В откровенном видео блогерша предстала без макияжа в домашней одежде, объявив: "Я не спилась, но полюбила чай с пятью ложками сахара".

Сейчас она отказалась от сладкого и кофе, стабилизировав вес на отметке 57-58 кг.

"Нахожусь в стадии переезда, сама собираю коробки", — поделилась Ивлеева, отметив глобальные изменения в привычках.

Она научилась "ни за что не цепляться", сократила гардероб на 60% и нашла нового друга — книги. "Делаю пометки с мотивационными фразами, которые помогают в общении", — пояснила Настя.

Причиной короткой стрижки стали не только жизненные трудности: "Волосы реально обвалились". Сейчас она их отращивает, не исключая возвращения к блонду.

Подписчики отмечают, что взгляд Ивлеевой стал "другим" — сама звезда связывает это с избавлением от токсичного окружения.

В комментариях поклонники тепло встретили возвращение: "Все ждали вас", "Любим и скучали". Настя попросила поддержки, обозначив постепенное возвращение в медиапространство без громких интервью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
