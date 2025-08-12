Удвоился за год: менингококк вышел из-под контроля — кого нужно срочно прививать

В России резко растет число заболевших менингококковой инфекцией. С начала года зафиксировали уже более 1200 случаев. Для сравнения — за весь прошлый год было около 600. Об этом сообщает РБК.
По словам кандидата медицинских наук Екатерины Степановой, рост в два раза — тревожный сигнал. Она считает, что нужно срочно прививать уязвимые группы: детей, подростков, студентов, призывников и людей с ослабленным иммунитетом. Сейчас вакцина от менингококка делается только по эпидпоказаниям.
Как отметил доктор медицинских наук Михаил Фаворов, прививку нужно внести в общий календарь. Он подчеркнул, что уже существуют препараты, защищающие от всех серотипов, но их выпуск в России пока не налажен.
Педиатр и инфекционист Лилит Аракелян связывает всплеск заболеваемости с пропущенными прививками из-за пандемии, массовыми мероприятиями, завозными штаммами и активностью антипрививочников. Она уверена, что единственная надежная защита — вакцинация, а в стране есть препараты против всех основных групп менингококка.
