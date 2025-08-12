Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Удвоился за год: менингококк вышел из-под контроля — кого нужно срочно прививать

Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В России резко растет число заболевших менингококковой инфекцией. С начала года зафиксировали уже более 1200 случаев. Для сравнения — за весь прошлый год было около 600. Об этом сообщает РБК.

По словам кандидата медицинских наук Екатерины Степановой, рост в два раза — тревожный сигнал. Она считает, что нужно срочно прививать уязвимые группы: детей, подростков, студентов, призывников и людей с ослабленным иммунитетом. Сейчас вакцина от менингококка делается только по эпидпоказаниям.

Как отметил доктор медицинских наук Михаил Фаворов, прививку нужно внести в общий календарь. Он подчеркнул, что уже существуют препараты, защищающие от всех серотипов, но их выпуск в России пока не налажен.

Педиатр и инфекционист Лилит Аракелян связывает всплеск заболеваемости с пропущенными прививками из-за пандемии, массовыми мероприятиями, завозными штаммами и активностью антипрививочников. Она уверена, что единственная надежная защита — вакцинация, а в стране есть препараты против всех основных групп менингококка.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
