Крутой дал оценку песне Шамана для Интервидения-2025: что думает композитор?

Крутой оценил песню Шамана для Интервидения: добротная работа, показывающая вокал

Народный артист России Игорь Крутой прокомментировал песню "Прямо по сердцу", с которой Шаман (Ярослав Дронов) представит страну на международном конкурсе "Интервидение-2025".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конкурса, композитор отметил потенциал трека.

"Любой проект, рождающий звёзд и хиты, важен. Песня Шамана — добротная работа. Она позволяет продемонстрировать вокал и даёт шанс на успешное выступление", — подчеркнул Крутой.

Конкурс пройдёт 20 сентября на московской "Live Арене" по указу президента Владимира Путина. Участие подтвердили более 20 стран.

В состав жюри от России войдёт народный артист Игорь Матвиенко.

