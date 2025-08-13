От генетики до пиццы на ночь: врач перечислил главные ловушки для сосудов молодёжи

Гипертония всё чаще встречается у молодых людей. Кардиолог Юрий Конев говорит, что главная причина — образ жизни. Молодёжь мало двигается и питается фастфудом. Такая еда несбалансирована по белкам, жирам и углеводам, а со временем это запускает патологические процессы и повышает давление.

Есть и другие факторы: недосып и нерегулярный сон, а также наследственность. Но, подчёркивает врач, генетика не на первом месте — куда важнее физическая активность и режим сна.

Конев отмечает, что даже при диагнозе многие относятся к лечению несерьёзно. Бросают пить лекарства, как только давление приходит в норму. Однако гипертония требует длительной и системной терапии.

