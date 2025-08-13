Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Минус килограммы — плюс проблемы: чем опасны волшебные уколы для снижения веса

Беляева: уколы для снижения веса могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами
0:51
Правда ТВ

Врач Мария Беляева предупреждает: уколы для похудения без обследования и назначения врача могут обернуться серьёзными проблемами. Эти препараты создавались для лечения диабета, а не для снижения веса у здоровых людей.

Беляева отмечает, что без анализов и оценки состояния здоровья нельзя предсказать последствия. Они могут быть крайне опасными — от нарушений работы сердца и сосудов до проблем с эндокринной системой. К тому же эффект держится только во время приёма, а после отмены вес часто возвращается.

По словам врача, даже если первые недели пройдут без осложнений, через пару месяцев они могут проявиться. Препарат продаётся только по рецепту, но есть риск купить подделку на чёрном рынке, что ещё больше угрожает здоровью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.