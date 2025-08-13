Минус килограммы — плюс проблемы: чем опасны волшебные уколы для снижения веса

Беляева: уколы для снижения веса могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами

Врач Мария Беляева предупреждает: уколы для похудения без обследования и назначения врача могут обернуться серьёзными проблемами. Эти препараты создавались для лечения диабета, а не для снижения веса у здоровых людей.

Беляева отмечает, что без анализов и оценки состояния здоровья нельзя предсказать последствия. Они могут быть крайне опасными — от нарушений работы сердца и сосудов до проблем с эндокринной системой. К тому же эффект держится только во время приёма, а после отмены вес часто возвращается.

По словам врача, даже если первые недели пройдут без осложнений, через пару месяцев они могут проявиться. Препарат продаётся только по рецепту, но есть риск купить подделку на чёрном рынке, что ещё больше угрожает здоровью.

