Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Гражданские дроны наступают: как скоро они вытеснят курьеров с улиц

Эксперт Груздь назвал условия для замены курьеров в России беспилотными дронами
Правда ТВ

В будущем курьеров на улицах может стать меньше — их работу могут взять на себя дроны. Об этом говорит министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, эксперименты по доставке товаров беспилотниками уже идут, и профессия курьера может постепенно исчезнуть.

Председатель Ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь считает это естественным этапом развития технологий. Он отмечает, что-то, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Но полностью без людей не обойтись — в некоторых случаях дроны заменить курьеров не смогут.

Эксперт предупреждает: вместе с новыми возможностями появляются и новые риски. Для массового запуска беспилотной доставки нужна инфраструктура, маршруты, диспетчерское сопровождение и аварийные площадки для посадки. И главное — нельзя забывать о безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.