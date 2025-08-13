Гражданские дроны наступают: как скоро они вытеснят курьеров с улиц

Эксперт Груздь назвал условия для замены курьеров в России беспилотными дронами

В будущем курьеров на улицах может стать меньше — их работу могут взять на себя дроны. Об этом говорит министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, эксперименты по доставке товаров беспилотниками уже идут, и профессия курьера может постепенно исчезнуть.

Председатель Ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь считает это естественным этапом развития технологий. Он отмечает, что-то, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Но полностью без людей не обойтись — в некоторых случаях дроны заменить курьеров не смогут.

Эксперт предупреждает: вместе с новыми возможностями появляются и новые риски. Для массового запуска беспилотной доставки нужна инфраструктура, маршруты, диспетчерское сопровождение и аварийные площадки для посадки. И главное — нельзя забывать о безопасности.

