Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хватайте шорты снова: синоптики пообещали тёплые выходные и сухой воздух

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в центре России к выходным
Правда ТВ

В центр России идёт тёплый антициклон. Метеоролог Татьяна Позднякова уверяет — лето ещё не закончилось. Сейчас в регионе около 20 градусов и дожди, температура чуть ниже нормы. Причина — циклон, пришедший из района Санкт-Петербурга.

Уже завтра осадков станет меньше, появятся прояснения. К концу недели погода изменится: в пятницу, субботу и воскресенье антициклон принесёт солнце и тепло. Днём ожидается 20-25 градусов, в воскресенье до 26. Ночи будут прохладными: в Москве 11-13, в области местами до 8.

Позднякова отмечает — впереди несколько по-настоящему тёплых дней, так что август ещё порадует нас летней погодой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.