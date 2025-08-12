Хватайте шорты снова: синоптики пообещали тёплые выходные и сухой воздух

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в центре России к выходным

В центр России идёт тёплый антициклон. Метеоролог Татьяна Позднякова уверяет — лето ещё не закончилось. Сейчас в регионе около 20 градусов и дожди, температура чуть ниже нормы. Причина — циклон, пришедший из района Санкт-Петербурга.

Уже завтра осадков станет меньше, появятся прояснения. К концу недели погода изменится: в пятницу, субботу и воскресенье антициклон принесёт солнце и тепло. Днём ожидается 20-25 градусов, в воскресенье до 26. Ночи будут прохладными: в Москве 11-13, в области местами до 8.

Позднякова отмечает — впереди несколько по-настоящему тёплых дней, так что август ещё порадует нас летней погодой.

