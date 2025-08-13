Поднимаю ребёнка без слёз за 14 дней: рабочая схема подготовки к школе

Психолог Леонова назвала главное условие подготовки ребёнка к школе

Психолог Алена Леонова советует готовить детей к школе с главного — восстановить режим сна. Она отмечает, что летом дети редко встают рано, а к первому сентября им придется вставать уже в семь утра. На перестройку уйдет минимум две недели, поэтому начинать лучше заранее.

Для первоклассников важно объяснить, что в школе есть правила. Родителям стоит рассказать, как проходит учебный день, и напомнить, что при трудностях можно обратиться к учителю.

Тем, кто уже учится, Леонова советует говорить о плюсах учебы: встречах с друзьями, новых предметах, кружках. Это поможет настроиться на учебный год с радостью, а не с тоской.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.